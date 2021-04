Corte Suprema de Brasil confirma la anulación de las condenas a Lula

El magistrado Edson Fachin, determinó que el tribunal de Curitiba que condenó a Lula por dos causas no tenía competencia para hacerlo y que el ex mandatario debe ser juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia.

La corte suprema de Brasil confirmó este jueves la anulación de las condenas por corrupción contra Luiz Inácio Lula da Silva, lo que le restituyó al ex presidente izquierdista el derecho a presentarse a las presidenciales de 2022.

Los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) formaron mayoría en sesión plenaria para apoyar la decisión tomada en marzo por el magistrado Edson Fachin, quien determinó que el tribunal de Curitiba (sur) que condenó a Lula por dos causas no tenía competencia para hacerlo y que el ex mandatario debe ser juzgado nuevamente por la justicia federal en Brasilia.

Esas causas, por las cuales Lula siempre se declaró inocente, están vinculadas con la investigación Lava Jato sobre sobornos pagados a políticos para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras.

Lula fue declarado culpable por el ex juex Sergio Moro en 2017 de corrupción y lavado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por una constructora.

Tras ser condenado en segunda instancia, en 2018, estuvo detenido 18 meses y quedó fuera de la carrera presidencial ganada por Bolsonaro.