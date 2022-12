Cristina Fernández tras ser declarada culpable: "Me quieren presa o muerta"

La vicepresidenta argentina fue declarada culpable de administración fraudulenta y acusó la existencia de una supuesta "mafia judicial".

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fue declarada culpable el delito de administración fraudulenta , insistió en que "la condena estaba escrita".

Fue durante este martes que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 entregó su veredicto sobre el caso de presunta corrupción, hallándola culpable del delito de administración fraudulenta, pero absuelta de asociación ilícita.

Fernández fue condenada a la pena de seis años de prisión.

En sus redes sociales, la ex presidenta trasandina realizó sus descargos tras conocer el veredicto del tribunal, apuntando que "tal cual lo dijimos hace tres años, la condena estaba escrita".

"Está claro que la idea era condenarme", agregó.

AFP - Cristina Fernández Lee También > Justicia argentina condena a Cristina Fernández a 6 años de cárcel por corrupción

"Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución o administrativas o el Código Penal", cuesitonó Fernández, alegando la supuesta existencia de "un estado paralelo y mafia judicial ".

En esa línea, indicó que la condena es una "confirmación de un sistema paraestatal que está por fuera de los resultados electorales".

Y aclaró que " no voy a ser candidata (…) el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le van a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa”.

“No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero”, añadió emocionada.