Hija de Pelé desmintió agravamiento de salud del ex futbolista

El ex astro de la Selección Brasileña de Fútbol se esta tratando un tumor en el colon y permanece estable según reveló su hija, Kely Nascimiento.

El astro del fútbol mundial Pelé, se está tratado de un tumor en el colon, pero permanece con su salud estable y sin cambio de diagnóstico, dijo este sábado su hija, Kely Nascimento, al salir al paso a versiones sobre el supuesto agravamiento de la salud de "O Rei".

La cadena de ESPN Brasil divulgó esta semana información sobre la salud del ídolo, la cual afirmaba que se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino y un tercero estaría surgiendo en el pulmón.

AFP Lee También > Temor por salud de Pelé: Tiene nuevos tumores en hígado, intestinos y pulmón

La hija del futbolista y tres veces campeón mundial publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a los admiradores de Pelé, luego de la información entregada por el canal deportivo.

"Ayer me bombardearon por WhatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió", afirmó Kely Nascimento en Instagram.

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación", agregó.