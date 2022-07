Disparos durante desfile por Día de la Independencia en el norte de Chicago deja "varias víctimas"

Según medios locales, el tiroteo dejó al menos cinco muertos y 16 heridos, pero ninguna fuente oficial ofreció en lo inmediato un balance de víctimas.

La policía dio cuenta de disparos este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en una ciudad al norte de Chicago, que según los medios dejaron al menos cinco muertos y 16 heridos .

"Estamos ayudando a la policía de Highland Park después de los disparos en el desfile", dijo en Twitter la comisaría del condado de Lake.

We are assisting Highland Park Police with a shooting in the area of the Independence Day parade route. STAY OUT OF THE AREA - allow law-enforcement and first responders to do their work. pic.twitter.com/PTut6CGZAe July 4, 2022

"Se cancela la fiesta del 4 de julio, evite el centro de Highland Park", agregaron las autoridades de ese municipio del estado de Illinois en su página de Facebook.

Lee También > Estudio plantea que algoritmo puede predecir crímenes con una semana de antelación

Según medios locales, varias personas resultaron alcanzadas por los tiros, pero ninguna fuente oficial ofreció en lo inmediato un balance de víctimas.

People fled for cover following reports of a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois on Monday. The Lake County Sheriff’s Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north Chicago suburb. https://t.co/2iO2vPCw7Y pic.twitter.com/x4Q05pWjZA — CBS News (@CBSNews) July 4, 2022

BREAKING: Multiple fatalities, others injured in shooting at 4th of July parade in Highland Park, Illinois pic.twitter.com/fqqcBANNAw — BNO News (@BNONews) July 4, 2022

Hay un incidente en curso en Highland Park, Illinois. Según testigos, se ha registrado un tiroteo durante un desfile para celebrar el Día de la Independenciapic.twitter.com/eCAVvXwavd July 4, 2022

Brad Schneider, representante por Illinois en la Cámara baja del Congreso, se encontraba en esta ciudad ubicada a orillas del lago Michigan cuando sonaron los disparos.

Today a shooter struck in Highland Park during the Independence Day parade. My campaign team and I were gathering at the start of the parade when shooting started. My team and I are safe and secure. We are monitoring the situation closely and in touch with the Mayor. — Rep. Brad Schneider (@RepSchneider) July 4, 2022

"Mi equipo de campaña y yo acabábamos de reunirnos para el inicio del desfile cuando comenzó el tiroteo", tuiteó Schneider tras ponerse a cubierto.