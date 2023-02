Ecuador: Guillermo Lasso denuncia a cinco "malos jueces"

El presidente ecuatoriano publicó los nombres y las fotografías de los jueces a quienes señaló de favorecer a criminales.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expuso el martes (07.02.2023) de manera pública a cinco "malos jueces" que han dictado resoluciones a favor de personas acusadas de narcotráfico, asesinato y violación, en el marco de su lucha contra el crimen organizado.

"Contamos con malos jueces que defienden a los delincuentes", expresó el mandatario en una alocución por radio y televisión, en la que anunció que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) -el cual lidera- denunciará ante la Fiscalía a los magistrados a los que acusa de irregularidades. El Ejecutivo también presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura, un ente disciplinario de la función judicial.

"Ecuador declaró la guerra al narcotráfico, al crimen organizado y a las mafias antipatria que nos roban la paz y la tranquilidad", dijo Lasso, añadiendo que, sin embargo, "algunos malos jueces liberan a esos delincuentes".

El gobernante identificó en su intervención a cinco jueces que han dictado la excarcelación de presuntos asesinos, violadores y traficantes de armas y drogas, así como declararon inocentes "a dos figuras políticas procesadas por tráfico de bienes patrimoniales".

Uno de ellos ya fue destituido por la Judicatura por devolver bienes incautados a un narco, apuntó. "Ustedes tienen derecho de saber quiénes son esos malos jueces que liberan delincuentes", afirmó Lasso, en el poder desde 2021.

Agregó que el país estará pendiente de las decisiones de las autoridades del ramo sobre "si los desvinculan del sistema judicial o no, si los sancionan o no, si se les permite dejar en libertad a un criminal más o no".

"A los demás jueces corruptos, que esto les sirva como advertencia. Nosotros seguimos vigilando", enfatizó.

Lasso acusó en diciembre al sistema judicial de darle la espalda en su lucha contra el narcotráfico, que ha crecido en los últimos años en la nación generando un alto nivel de criminalidad, que se traduce en 25 homicidios por cada 100.000 personas en 2022 frente a 14 de 2021. "Dicen que la Justicia es ciega, pero señores jueces o fiscales, eso no les da vía libre para hacerse de la vista gorda" con los delincuentes, manifestó entonces.

La población ecuatoriana rechazó el 5 de febrero en las urnas una propuesta presidencial de poder extraditar a connacionales involucrados con el crimen organizado transnacional. La iniciativa fue parte de un referendo sobre reformas a la Constitución en áreas de seguridad, política y medioambiente, que fueron negadas por los electores. En Ecuador, con 18,2 millones de habitantes, está prohibida la extradición de connacionales desde hace ocho décadas.