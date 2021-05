Estados Unidos: Gobernador de Florida elimina todas las medidas vinculadas al COVID-19

Por AFP COMPARTIR



lunes 3, mayo 2021

Ron DeSantis firmó una ley que invalida a partir del 1 de julio las órdenes de emergencia de condados y ciudades que imponen restricciones debido al COVID-19. Dijo que, a estas alturas, quienes aún necesitan "vigilar" a los residentes "están diciendo que no creen en las vacunas, no creen en los datos, no creen en la ciencia".