Estados Unidos promete "consecuencias apropiadas" por asesinato de periodista en Ucrania

Brent Renaud, de 50 años, falleció tras un ataque, según indican desde Ucrania, de una comitiva rusa.

El Gobierno de Estados Unidos anunció que habrá "consecuencias apropiadas" por el asesinato de un periodista estadounidense en territorio ucraniano la jornada de este domingo.

Brent Renaud, de 50 años, falleció tras aparentemente un ataque de una comitiva de las milicias de Rusia. Otro profesional que lo acompañaba resultó gravemente herido y estaría siendo operado en un hospital ucraniano.

Una vez conocida la noticia el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, calificó en entrevista con CBS de "chocante" lo sucedido.

"Estaré consultando con mis colegas, con los ucranianos para determinar cómo esto pasó y para responder con las consecuencias apropiadas", aseguró.

"Los rusos han disparado contra civiles, contra hospitales, contra lugares de culto y contra periodistas", agregó.

Si bien en un momento se divulgó que Sullivan trabajaba para The New York Times, el diario estadounidense, además de lamentar el fallecimiento, aseguró que trabajaron con el profesional en el pasado pero recalcaron que actualmente no tenían relación laboral.