Hombre que vivió 41 años en una jungla muere de cáncer tras volver al mundo "civilizado"

Ho Van Lang escapó de un bombardeo en la guerra de Vietnam durante 1972 y hasta el 2013 estuvo alejado de la sociedad. Hace ocho años se reincorporó a la sociedad, pero su estado de salud empeoró.

Ho Van Lang, un hombre vietnamita conocido como el "Tarzán" del mundo real, murió a los 52 años tras un cáncer de hígado.

Su historia ha sido conocida en el mundo entero, pues vivió durante 41 años en una jungla , tras huir con su padre de un bombardeo estadounidense en la guerra de Vietnam, el cual mató a la mitad de su familiar.

Por 2013, el hombre retomó el contacto con la sociedad y comenzó a llevar un estilo de vida relativamente moderno. Sin embargo, el estrés y la mala alimentación en el mundo "civilizado" provocó efectos en su salud.

Según consignó Daily Mail, el hombre comenzó a comer alimentos procesados y beber alcohol, lo que a la larga terminó por empeorar su cuadro de salud.

Uno de sus mejores amigos, Álvaro Cerezo, mencionó al tabloide británico que "estoy muy triste de verlo irse, para mí, su fallecimiento también es una liberación, porque sé que estuvo sufriendo en los últimos meses. Era un ser humano hermoso, olvidarlo será imposible".