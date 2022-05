Hombre se acercó en una silla de ruedas y vandalizó la Mona Lisa lanzándole un pastel

La fiscalía francesa inició una investigación luego del inusual ataque que sufrió el retrato de La Gioconda, también conocido como Mona Lisa, que actualmente se encuentra en el museo de Louvre.

Según información publicada por FranceInfo, el ataque ocurrió este domingo 29 de mayo cuando un hombre en silla de ruedas y con una peluca arrojó un pastel contra el cuadro, el que está protegido con un vidrio.

Uno de los testigos comentó en Twitter que el sujeto se levantó de la silla y comenzó a golpear el vidrio para intentar dañar la obra de Leonardo da Vinci.

Los testigos también aseguraron que, tras ser atrapado por la seguridad del museo el hombre comenzó a gritar consignas por el medio ambiente pidiendo a la gente que pensara en la Tierra. "Todos los artistas, piensen en la Tierra. Por eso lo hice. Piensen en el planeta", gritó.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm