Jorge Said tras tenso incidente en bus en Irpín: "Que nos tengamos que ir es lo que da mucha pena"

El corresponsal de T13 en Ucrania estaba grabando al interior de un bus cuando se registró un ataque. "Es como sentir que todo este universo se nos movía. Fue un momento de pánico (...) son imágenes dantescas", había señalado y durante este lunes profundizó lo ocurrido horas después.

Jorge Said, corresponsal de Canal 13 en Kiev, vivió tensos momentos en Ucrania tras quedar en la línea de fuego al interior de un bus que transportaba personas.

Said junto a un grupo de corresponsales de distintos países debieron subirse rápidamente a sus vehículos para evitar ser heridos en el medio del avance del ejército ruso a la capital de Ucrania.

"Creo que fue el momento más cerca, en toda mi vida... cuando unas bombas las sentimos realmente al bus, a nosotros. Es como sentir que todo este universo se nos movía. Fue un momento de pánico. Todo el mundo en el suelo", relató.

"Son imágenes dantescas", agregó.

[VIDEO] Los momentos de tensión que vivió Jorge Said en Irpín

"Ya hoy no estamos bien, no tenemos ningún ánimo... la gente está muy deprimida", contó Said en su despacho de este lunes en diálogo con T13 AM, donde contó que muchas personas ya están abandonando Kiev.

Sobre lo que ocurrió cuando él estaba al interior del bus, afirmó que "esto fue el acabose (...) Yo estaba grabando hacia adelante del bus".

Además señaló que había mucha gente al momento de lo ocurrido, explicando que los hechos motivan la salida de la prensa desde Kiev.

"Me da la impresión que van a caer las ciudades, no sé cómo va a ser la resistencia. Que nos tengamos que ir es lo que da mucha pena . Porque nos pidieron que los periodistas estuviéramos acá, dando un poquito de apoyo a la población local, pero hoy ya estamos sintiendo las alarmas, ayer también. No sé cómo va a ser, cómo nos vamos a organizar", agregó.

En esa línea, Jorge Said explicó que el incidente se registró con varios equipos de prensa de distintos lugares del planeta, lo que motivó que haya generado una alarma en los medios para evacuar a sus trabajadores de la zona.

"Se nos puede complicar muchísimo" la permanencia en el lugar, reconoció Said.