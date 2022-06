José Maza por Guerra en Ucrania: "Podríamos revivir la carrera espacial que se vivió en los años 60"

En medio de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron una competencia en el espacio ¿La idea? Demostrar quién tenía más poder en la Tierra y el Universo. A juicio del profesor y astrónomo chileno dicha carrera espacial podría volver en medio de la Guerra en Ucrania.

Entre los años 1955 y 1975, en medio de la Guerra Fría que se vivía a nivel mundial, una de las competencias más relevantes fue la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

La idea era imponerse como la nación más poderosa. Una lucha constante en la exploración espacial y desarrollo de las tecnologías. El envío de satélites, animales y humanos al cosmos era parte de esta rivalidad sin un contacto directo.

El inicio de esta carrera espacial se dio con el lanzamiento soviético del Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957. Aproximadamente un año después, en 1958, el presidente Dwight Eisenhower fundó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

“La NASA se crea alrededor del año 58 por ahí. Había una cosa parecida, una agencia espacial militar norteamericana, pero se dan cuenta de que la exploración del espacio, el ir a los planetas y varias cosas tiene muchas aristas civiles que no son propiamente de defensa de Estados Unidos. Entonces crea esta agencia civil, la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, pero –si bien es cierto que es civil- tiene un estrecho contacto con el mundo militar. Todos los primeros astronautas norteamericanos, todos, venían de la fuerza aérea o de la marina pero eran pilotos de guerra, y entre ellos seleccionaban a los mejores físicamente, intelectualmente y por eso es que el primer equipo de astronautas de la NASA eran todos hombres porque en la Fuerza Aérea Norteamericana no había casi mujeres. Ahora eso ha ido cambiando, ahora si hay mujeres, hay varias docenas de mujeres astronautas norteamericanas", comienza relatando sobre este tema el astrónomo nacional, José Maza.

Según explica el profesor, esta carrera espacial podría retomarse en medio de la Guerra en Ucrania originada en febrero de este año.

-La NASA se creó en medio de un contexto internacional en específico. Una competencia internacional entre Estados Unidos y Rusia que muchos dicen, aún no termina, ¿cuáles son sus orígenes, y cómo se relaciona e impacta en el contexto actual y la situación de Ucrania, por ejemplo?

"En Rusia, el Roscosmos es una tremenda entelequia y que curiosamente hasta hace cuatro meses colaboraban NASA y Roscosmos en la Estación Espacial Internacional. Desgraciadamente la Guerra de Ucrania que es tan difícil de entender para un mortal como yo ha puesto todo eso en veremos. Ya Rusia dijo que no iba a seguir colaborando más con la NASA. Si los dos Gobiernos están mostrándose los dientes es muy difícil que arriba los astronautas rusos y norteamericanos estén de lo más contentos trabajando juntos. Así que yo creo que ese matrimonio se va a acabar rápidamente. Yo creo que lo que viene ahora, lo que yo intuyo es que la potencia emergente es China. Ya no es la Unión Soviética. Ya no es Rusia. Incluso China ya no quiere que sea Estados Unidos. Entonces la pelea por llegar a Marte es quién llega primero, si China o Estados Unidos y yo creo que con la Guerra de Ucrania lo que puede pasar, y que tal vez de otra manera no hubiera pasado es que Rusia tome parte con China y si toda la experiencia en el espacio que tiene Rusia se pone en comunicación con China, con la ambición y dinero que tiene China, podrían ser un competidor formidable para la NASA, la ESA. La NASA, la ESA, Canadá y Japón forman la parte occidental de la exploración del espacio, pero Rusia y China juntas podrían ser un competidor y podríamos revivir la carrera espacial que se vivió en los años 60’”.