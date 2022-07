Joven fue apuñalado por su novia y ahora pide su libertad: "Uno no puede vivir con rencor adentro"

Pese a que requirió 18 puntos por una puñalada en el intestino, afirmó que "la sentí más en el corazón que en el abdomen".

Un joven que fue apuñalado por su novia pidió su libertad, afirmando que "necesita más una ayuda que un castigo" y que "la puñalada la sentí más en el corazón que en el abdomen".

La víctima del ataque, Lucas Ortiz, fue apuñalado por su novia en medio de una discusión hace menos de dos semanas en La Matanza, Buenos Aires, Argentina.

Según recogió TN, el joven fue hospitalizado y debió ser operado por las heridas que sufrió, por lo que presentó una denuncia, la cual derivó en la detención de su novia, acusada por tentativa de homicidio.

Sin embargo, ahora quiere perdonarla, apuntando que "la justicia actuó rápido porque yo hablé y mostré las pruebas", pero manifestando que quiere que la liberen porque "la decisión para porque uno no puede vivir con rencor adentro, te hace mal. No podría hacerle mal a ella. Siento que necesita más una ayuda que un castigo ".

Pese a que Ortiz recibió 18 puntos por una herida en el intestino, apuntó que "la puñalada la sentí más en el corazón que en el abdomen".

En esa línea, reconoció que la extraña , pero aclaró que no volvería con ella. "Me dolió mucho lo que me hizo, le tengo un afecto, pero no creo que sea como antes".

"Quiero que la liberen para que la puedan ayudar, necesita ayuda por mucho tiempo, no puede salir a la sociedad como si nada", insistió.

Se desconoce qué medidas adoptará la justicia respecto a la solicitud del joven.