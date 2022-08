Joven quería celebrar sus 18 años con sus amigos: Ninguno llegó y sus descargos se hicieron viral

Los invitados a la fiesta señalaron que no podían llegar porque estaban muy lejos, pero Pilar se percató que varios prefirieron ir a bares.

Una joven vivió un duro momento: Sus amigos no asistieron a su cumpleaños temático que organizó para celebrar sus 18 años.

Se trata de Pilar Armijo, una residente argentina de Santa Fe, quien se hizo viral en redes sociales al contar que el pasado 5 de agosto festejaba su cumpleaños 18, pero sus amigos afirmaron que no podían ir debido a que vivían lejos .

Sin embargo, en la medida que ella esperaba que llegaran a la fiesta, los supuestos amigos estaban subiendo historias a Instagram mientras estaban en bares de la localidad de San Lorenzo.

De acuerdo a lo recogido por TN, la joven apuntó que pese a que sus amigos no llegaron "por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó".

"Se perdieron un cumple rosa muy hermoso", agregó.

AFP - Lady Gaga Lee También > Condenan a segundo acusado de secuestrar a perros de Lady Gaga

En ese sentido, detalló que se gastó $50 mil pesos argentinos (cerca de $330 mil pesos chilenos) para la decoración y comida del festejo.

"Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni la mitad de eso. Tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas pagadas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque el salón era muy grande para los que éramos. Mi mamá y mi novio se esforzaron muchísimo para ayudarme y somos una familia humilde. Fue todo con trabajo y esfuerzo ", dijo.

se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompaño💖 https://t.co/Ix62cdNJSV pic.twitter.com/81gQi8fOGw August 6, 2022

A través de TikTok, la joven mostró imágenes de la decoración del cumpleaños, evidenciando incluso que cada copa era individual y que tenía la cara de cada una de las personas invitadas.

"Mis amigos no fueron, así que lo hice solo con las caras de mi familia", señaló Pilar, quien agregó que la mayoría de los invitados le había confirmado asistencia.

"El próximo cumple no se repite ninguna mierda de las que pasaron", dijo tajante, agradeciendo a su familia y reconociendo que "a pesar del dinero que perdí, la pasé hermoso".