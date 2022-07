"Maté a la lacra": Revelan la reacción de abuelo que mató de cinco disparos a su nieto

Así lo expuso el abogado de la madre de la víctima, detallando la declaración en la comisaría de la novia del joven, quien presenció el episodio de violencia intrafamiliar.

Un homicidio generó consternación y dio la vuelta al mundo el pasado 13 de junio . Un hombre de 76 años mató a balazos a su nieto de 29 , en la puerta de su casa y tras una violenta discusión, en el barrio de Rosendo López, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, en Argentina.

Domingo Faustino Verna, un militar retirado, acribilló de cinco escopetazos a Brian Verna, tras lo cual fue detenido. Sin embargo, recuperó la libertad porque la justicia entendió que actuó en “legítima defensa” luego de que el joven le diera 13 golpes en la cabeza y en el cuerpo.

El abogado de la madre de la víctima, Ignacio Yazyi, entregó en las últimas horas una fuerte revelación sobre este caso.

“La que llama a la ambulancia es la novia (de Brian) y declara en la comisaría que el propio abuelo había dicho: ‘Maté a la lacra'”, señaló el letrado en diálogo con radio La Brújula 24 al otro lado de la cordillera, al referirse a la joven que presenció el hecho.

El abogado consideró, además, que la reacción del adulto mayor no puede ser calificada como “legítima defensa”.

“El hostigamiento (de parte del militar retirado contra su nieto) venía de mucho tiempo y ese día también existió. Nosotros sostenemos que fue premeditado por el testimonio de la pareja (de Brian); el abuelo le gritó: ‘Te voy a matar´’, en ese momento”, argumentó.

En tanto, a pesar de reconocer que el joven le dio “13 trompadas” a su abuelo, resaltó que el muchacho no utilizó un palo con el que había llegado a la casa del militar retirado.

“No corría riesgo su integridad física en ese entonces. (El autor del crimen) lo venía premeditando. Creo que hubo un cansancio en ambas partes, aunque no se puede naturalizar el crimen de su propio nieto; no hablamos de un extraño o un ladrón que quería ingresar a su casa”, diferenció.

“Brian se había mudado hacía un mes a lo de su madre, pero buscaba vivienda propia con la idea de construir su vida con su novia”, detalló el letrado, según le contó la joven.

Lo hizo al exponer que, para él, el motivo de este crimen estuvo relacionado con lo económico.

“Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos. Y así fue por mucho tiempo. Brian vivió durante años con el abuelo, quien suplantó el rol de padre. (El militar retirado) era un hombre autoritario; hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses: lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle, lo buscaba constantemente”, cerró el abogado.