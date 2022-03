Roberto García contó en excluvisva a T13 que en las últimas horas fue detenido junto a su mujer por el Ejército de Ucrania, esto mientras buscaban caminos para llegar a la frontera.

Roberto García es un psicólogo chileno y vive hace varios años en Ucrania y junto a su esposa decidieron escapar del país y llegar a la frontera. Su travesía comenzó el jueves pasado, día en que Rusia finalmente inició su operación militar en dicho país.

La decisión de Putin ha sido ampliamente rechazada por la Unión Europea y Estados Unidos, que por su parte han anunciado sanciones -principalmente económicas- a Rusia.

En medio de todo este contexto, García contó en excluvisva a T13 que en las últimas horas fue detenido junto a su mujer por el Ejército de Ucrania mientras buscaban caminos para llegar a destino.

Según reveló Roberto, el ejército lo detuvo el martes debido a que pensaron que él era un espía ruso .

"Me amenazaron con armas cargadas con la bala literalmente pasada y sin piedad me amenazaron de muerte", comenzó diciendo.

"Me iban a matar": Chileno en Ucrania relata detención y robo de sus cosas por parte del Ejército

"No conforme con eso, me interrogaron más de tres horas, tratándome como basura. Abrieron todas mis maletas y me robaron un montón de pertenencias de alto valor económico y sentimental", continuó relatando Roberto.

"Me robaron ropa técnica, de marca, cosas que uno utiliza no porque sea rico ni nada, sino porque uno compra equipo técnico de vez en cuando para poder hacer deporte. Ni siquiera puedo contabilizar las cosas que me robaron", sostuvo.

Sumado a esto, mencionó que mientras lo apuntaban con una ametralladora le robaron sus ahorros de toda la vida. "Cuando yo les alegaba y les decía, 'oigan pero están tocando mis ahorros de euro, por qué están haciendo eso?', los tipos me decían 'cállate, te vamos a matar'", detalló.

"Me produce un poco de frustración cuando la cancillería dice que nos cuida y nos ayuda a evacuar. Si eso le hubiera pasado a una persona importante, sería un escándalo prácticamente", dijo en relación al poco apoyo que ha sentido del gobierno chileno en medio de este conflicto y a lo que viven los chilenos en Ucrania.

" Ha sido la experiencia más traumática y frustrante que he tenido en la vida. Que te roben a punta de metralleta, tratándote pésimo y que te suelten en la noche como un perro, es realmente una humillación horrorosa por parte del ejército ucraniano", afirmó.

"A mi señora la criticaron por estar casada con una persona de mi nacionalidad, también le criticaron su fe. Nos trataron horrible (...) ellos se reían en un prinicipio, pero luego nos esposaron, nos trataron como perros", relató.

AFP Lee También > Minuto a Minuto: Revisa lo último sobre los ataques de Rusia a Ucrania

"Después llegó la policía y me interrogaron y yo tenía un spray pimienta en el bolsillo y una cortapluma común y corriente y dijeron 'está armado, está armado' y ahí me iban a meter y fue super desesperante, pero en el último momento tuve a cristo en mi corazón, cuando pensé que me iban a matar, pensé que me iban a fusilar. A mi señora la tenían esposada y gritaba detrás del auto", siguió contando.

Finalmente, dijo que tras tenerlos horas esposados, los llevaron a la estación de los militares y los comenzaron a entrevistar y luego los soltaron. "Todos tenían unas teorías patéticas, las cosas racistas que nos dijeron fueron horribles".

S bien delcaró que están botados a medio camino y tuvieron que dormir en el auto, dijo que no iba a dejar que esto opacara la buena experiencia que ha tenido en el país con la gente.