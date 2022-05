OMS evalúa declarar la viruela del mono como "emergencia de salud pública de interés internacional"

"Aún no sabemos si existe una transmisión asintomática de la viruela del mono", reconoció la directora técnica de viruela del mono del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Rosamund Lewis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa declarar a la viruela del mono como una "potencial emergencia de salud pública de interés internacional".

Según recogió Reuters, el organismo de salud no cree que el brote de viruela del mono fuera de África produzca una pandemia.

Lo anterior luego que se reportaran más de 300 casos sospechosos y confirmados por la enfermedad en distintos países del planeta, pero principalmente en Europa.

En ese sentido, la OMS está considerando si el actual brote de viruela del mono debería considerarse como una "potencial emergencia de salud pública de interés nacional" .

Dicha declaración no sería nueva, dado que se hizo con el coronavirus y el ébola y, en sencillas palabras, ayudaría a acelerar la investigación y financiamiento para contener la enfermedad.

Rosamund Lewis, directora técnica de viruela del mono del Programa de Emergencias Sanitarias, fue consultada sobre si el actual brote podría convertirse en una pandemia. "No lo sabemos, pero no lo creemos ", contestó.

"Por el momento, no estamos preocupados por una pandemia global", añadió en esa línea y también reconoció que "aún no sabemos si existe una transmisión asintomática de la viruela del mono. Las indicaciones en el pasado han sido que esta no es una característica importante, pero aún está por determinarse".