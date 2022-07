ONU: Casi un tercio de las mujeres de los países en desarrollo son madres antes de los 20 años

Casi la tercera parte las mujeres que viven en países en desarrollo se convierten en madres con menos de 20 años , según un estudio publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que se especializa en salud sexual y reproductiva.

Según este estudio, casi la mitad de las primerizas en edad adolescente tienen menos de 17 años .

