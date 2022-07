Paciente de anestesista acusado de violación no alcanzó a conocer a su hijo: Bebé murió tras cesárea

Familiares de la mujer comentaron que tras salir de la cirugía notaron manchas extrañas en su rostro. "Me desperté horas después sin saber qué había pasado (...) Me drogó este monstruo", contó la víctima.

El médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra fue arrestado a comienzos de julio tras ser grabado mientras abusaba sexualmente de una paciente durante una cesárea en un hospital de Río de Janeiro.

Tras conocerse su detención, el anestesista suma más de 50 denuncias de abuso sexual y una de sus pacientes lo acusó de sedarla a tal punto de perderse el nacimiento de su hijo, recién nacido que murió tras la cesárea.

En conversación con el medio brasileño O'Globo, la mujer de 23 años contó que acudió al hospital para dar a luz a gemelos. Uno de ellos nació por parto normal, sin embargo, el equipo médico llamó a Quintella porque era necesario someterla a una cirugía.

"Cuando estaba por nacer el segundo bebé dijeron que no era posible que naciera por parto normal y que tendría que ser una cesárea. Dijeron que nuestra vida estaba en peligro", recordó la joven.

NBC / La ley y el orden Lee También > Muere miembro del equipo de 'La ley y el orden' tras ser baleado en pleno set

Además explicó que comenzó a sentir mucho sueño y no quería dormir para poder ver a su bebé. "No pude sostener a mi hijo en mis brazos antes que falleciera. Me desperté horas después sin saber qué había pasado (...) No conozco la cara de mi hijo, solo conozco a mi hijo por una foto. Me drogó este monstruo".

Junto con eso, familiares de la mujer recordaron que una vez terminada la cesárea notaron que el rostro de la joven estaba sucio y creen que podría ser semen de Quintella. "Pensé que era un medicamento que le habían puesto en la cara", afirmó la madre de la joven.

También denuncian que Quintella le impidió a la pareja de la denunciante asistir al parto de su segundo hijo. "No peleé porque pensé que era un procedimiento normal", contó el hombre.