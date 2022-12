Por qué Cristina Fernández no iría a la cárcel pese a condena (y por qué podría ser candidata)

La vicepresidenta argentina fue condenada a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta.

Este martes, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta.

La ex mandataria argentina era acusada por presunta corrupción y de liderar una asociación ilícita, en la que habrían participado otras 12 personas, por la adjudicación irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su administración como jefa de Estado, entre 2007 y 2015.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 entregó su veredicto, hallándola culpable y dictando las penas de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso.

Sin embargo, se le declaró absuelta del delito de asociación ilícita.

Pese a lo anterior, Cristina Fernández no será ingresada a un recinto penal.

¿Por qué no irá a la cárcel?

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en un principio, no irá a la cárcel tras ser condenada por tener fueros de inmunidad de arresto.

Para que estos sean quitados, debe pasar por un juicio político, el cual contempla que al menos dos tercios de la Cámara de Diputados la acuse y que la misma proporción de senadores la halle culpable para que quede a disposición de la justicia argentina sin fuero.

Junto con ello, el veredicto dado a conocer este martes es de primera instancia, por lo que posibilita instancias de apelación antes que la sentencia quede en firme, según recogió Infobae.

En ese contexto, la sentencia debe pasar por otras instancias judiciales antes de quedar ejecutada, como lo son la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Incluso, en caso que la Corte firme la condena, Cristina Kirchner podría cumplir la prisión en su domicilio, dado que la ex presidenta cumplirá 70 años el 19 de febrero de 2023 y la ley establece que desde esa edad se puede solicitar la prisión domiciliaria.

¿Podría ser candidata en las elecciones de 2023?

Si bien se dictó la condena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que la pena de cárcel, ésta debe quedar firme, por lo que no se le imposibilita el poder levantar una candidatura para las elecciones de 2023.

Por lo mismo, habrá que esperar qué pasos se toman en materia judicial respecto a la condena que recibió la ex mandataria.

En caso que la sentencie quede en firme, la vicepresidenta no solo deberá cumplir, de alguna manera, con las sanciones, sino que perdería su jubilación y la pensión que cobra actualmente, además de la administración de sus bienes y no perdería sus derechos electorales.