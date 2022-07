[VIDEO] Debate televisivo en Reino Unido fue interrumpido por el desmayo de su conductora

El debate televisivo entre las candidatos para reemplazar a Boris Johnson, Rishi Sunak y Liz Truss, sufrió una abrupta interrupción luego que la conductora se desmayara y se desplomara en el estudio.

Desde el canal de televisión TalkTV explicaron, a través de su cuenta de Twitter, que Kate McCann "se desmayó al aire esta noche y -aunque ella está bien-, el consejo médico fue que no debemos continuar con el debate".

"Nos disculpamos con nuestros televidentes y oyentes", escribieron en el tweet.

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners.