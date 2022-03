Portada de revista Time se tiñe con los colores de Ucrania y rinde homenaje a "los héroes de Kiev"

La revista estadounidense Time sorprendió este jueves con una nueva portada dedicada a Ucrania luego que se cumpla una semana desde la invasión ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La portada fue dada a conocer por la misma revista en su cuenta de Twitter donde escribieron: "Volodimir Zelensky y los héroes de Kiev".

Con un fondo negro y los colores de la bandera de Ucrania —azul y amarillo— la revista recogió parte del discurso de Zelensky ante el Parlamento Europeo. La singularidad de la portada, es que está escrita en ucraniano.

Luego, en otro tweet, explicaron que la imagen de la portada muestra las palabras dichas por el presidente de Ucrania el pasado 1 de marzo donde señaló: "La vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a la oscuridad".

Este jueves se cumple una semana desde la invasión rusa a Ucrania, donde organismos han cifrado la muerte de más de 2 mil civiles.

