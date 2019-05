La cruda revelación de Ellen DeGeneres: fue víctima de abusos cuando tenía 15 años

La popular presentadora, Ellen DeGeneres, es uno de los rostros más carismáticos y queridos de la televisión estadounidense. La también actriz y comediante, protagonista de The Ellen DeGeneres Show, confesó que fue abusada por su padrastro cuando todavía era una adolescente.

Con el paso del tiempo, son cada vez más las mujeres que se han atrevido a narrar testimonios de abusos sufridos en sus vidas. Tal fue el caso de la internacionalmente conocida Ellen DeGeneres.

La versátil presentadora de televisión asumió el rol de entrevistada en el programa de Netflix “No necesitan presentación”, conducido por David Letterman. Allí confesó haber sido abusada por su padrastro cuando tenía apenas 15 años.

“Es una historia realmente horrible, y la única razón por la que voy a entrar en detalles al respecto es porque quiero que otras chicas nunca dejen que alguien les haga eso", confesó la también activista de la comunidad LGTBIQ, en el adelanto del show que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 31 de mayo.

Trailer de la segunda temporada de "My Next Guest Needs No Introduction".

De acuerdo a su relato, los abusos comenzaron justo después de que a su madre se le diagnosticara un cáncer de mama. “Mi madre acababa de tener una mastectomía. Ella tenía cáncer de mama y él (su padrastro) me dijo que sintió un bulto en su otro pecho y que necesitaba sentir el mío", explicó.

"Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y... en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó una y otra vez”.

Además, Ellen, de 61 años, recordó otros episodios en que su padrastro intentó “echar mi puerta abajo”.

Finalmente, la presentadora lamentó que muchas de las víctimas de abuso sean cuestionadas respecto a la credibilidad de sus testimonios.

"Cuando veo a gente contándolo, especialmente ahora, me enfada muchísimo que las víctimas no tengan credibilidad, porque no nos inventamos estas cosas”.

"Es el momento de alzar la voz. Es el momento de tener el poder", concluyó.

La entrevista completa estará disponible a partir del 31 de mayo a través de Netflix, en el programa “No necesitan presentación” de David Letterman.