Tiroteos y heridos: Miami Beach decreta toque de queda en medio de masivo "Spring Break"

Dos tiroteos que dejaron cinco heridos se registraron durante el fin de semana. El alcalde Dan Gelber señaló que “ya no podemos soportar esto”.

Las autoridades de Miami Beach declararon estado de emergencia el lunes y anunciaron toque de queda en el área de South Beach de la ciudad, como una medida para controlar el caos y la violencia en medio del “Spring Break” –vacaciones de primavera– luego de dos tiroteos registrados durante el fin de semana que dejaron cinco heridos .

El alcalde Dan Gelber encabezó una conferencia de prensa para anunciar la declaración del estado de emergencia.

Según precisó el medio local Miami Herald , y como también informaron otros medios de Estados Unidos, entre ellos The New York Times , el toque de queda entrará en vigor desde este jueves y se mantendrá hasta el lunes, entre las 12 horas de la madrugada y las 6 de la mañana.

El alcalde lamentó que los tiroteos se produjeron durante un periodo en el que “decenas de miles de personas” llegan a la ciudad, creando una “multitud de jóvenes fiesteros” no deseada.

“Ya no podemos soportar esto, simplemente no podemos”, dijo Gelber, detallando que se desplegaron 371 policías durante el fin de semana. “Estas no son las vacaciones de primavera de tu padre, de tu madre. Esto es algo totalmente diferente. No pedimos las vacaciones de primavera, no las promovemos, no las alentamos, simplemente las soportamos y, francamente, es algo que no queremos soportar”, afirmó.

El toque de queda se aplicará en un área específica de South Beach con muchos bares y restaurantes, dijo Veronica Paysse, vocera de la ciudad. La policía le pedirá a la gente que se vaya a casa después de la medianoche, explicó Gelber.

En tanto, las autoridades de la ciudad también considerarán tener un toque de queda los siguientes fines de semana.

Dos tiroteos

Poco después de la 1 de la madrugada del lunes, dos mujeres fueron baleadas en Ocean Drive, un paseo repleto de bares que atrae mucho a turistas, según informó el Departamento de Policía de Miami Beach.

Un día antes, cerca de la medianoche, tres personas fueron hospitalizadas con heridas después de un tiroteo que también se registró en Ocean Drive.

Ambos tiroteos se encuentran bajo investigación, declaró el jefe de policía, Richard M. Clements, quien detalló que desde que comenzó el “Spring Break”, a mediados de febrero, nueve oficiales resultaron heridos en distintos episodios.

Además, informó que se confiscaron 37 armas de fuego en los últimos tres días, un aumento que llega a 100 en lo que va del año, en comparación con las 85 armas incautadas en 2021.