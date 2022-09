Video muestra a profesora maltratando a sus alumnos en plena clase: "Ustedes no son normales"

La agresión verbal de la docente a los estudiantes ocurrió en la Escuela N°1 de Lobos en Buenos Aires, Argentina. Los alumnos habían alertado los hechos desde marzo pasado.

Una grave denuncia hicieron los estudiantes de segundo año de secundario (enseñanza media) de la Escuela n°1 de Lobos, en Buenos Aires, Argentina.

Los alumnos grabaron a su profesora de arte en lo que señalan como un nuevo episodio de maltrato hacia ellos . De acuerdo a sus declaraciones, la docente los humilla y los agrede verbalmente desde marzo pasado.

En el registro, que los estudiantes hicieron llegar a TN, se puede escuchar cómo la profesora les remarca su poca capacidad para manejar un pincel: "Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas".

Luego, con un tono elevado continuó tratando mal a los alumnos. "Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. Ustedes no son normales, discúlpenme", les dice la docente.

La madre de uno de los afectados -que prefirió no entregar su identidad- conversó con el citado medio y explicó que el video fue grabado el 30 de agosto. Asimismo, señaló que la medida de hacer el registro fue porque "los chicos se cansaron".

En una reunión, los padres solicitaron que la profesora fuera sacada de su cargo, pero recibieron una insólita respuesta del director del colegio. La autoridad sostuvo que estuvo mal que los alumnos grabaran a la docente: "No pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias".

Sin embargo, tras la viralización del video, y según pudo averiguar TN, las autoridades de la institución educativa decidieron separar de su cargo a la docente y se le asignaron tareas administrativas.

Por otra parte, se desconoce si se realizará algún tipo de investigación o se tomarán medidas más drásticas.