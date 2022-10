"No se puede creer": Youtubers argentinas terminaron llorando al recorrer supermercado chileno

La jóvenes quedaron impactadas al ver la gran variedad de productos que tenía el local comercial. Hicieron comparación con su país.

Dos turistas argentinas y también youtubers terminaron emocionadas hasta las lágrimas luego de recorrer los pasillos de un supermercado en Chile y encontrar una gran cantidad de productos.

Se trata de Peli y Eli, dos mujeres que grabaron la experiencia para su canal de Youtube llamado 'Modo Turista' (donde suman más de 73 mil suscriptores). En la descripción del video señalaron que alucinaron con todas las variedades y marcas que encontraron.

Esta es la segunda vez que las jóvenes visitaban un supermercado en nuestro país. Debido a la grata experiencia que vivieron la primera, decidieron regresar y comprar la mayor cantidad de cosas para llevarse a su país.

En el registro, ambas explican que buscarían cosas curiosas y que querían "descubrir esos productos que no están en Argentina y nos llaman la atención". Para ello, llegaron hasta el Jumbo de Costanera Center.

"Volvimos al supermercado chileno y Peli fue en busca del mazapán. Alucinamos con todas las variedades y marcas que encontramos. Además vimos un montón de productos importados", describieron junto al video.

Después de unos minutos se ve que Peli terminó muy emocionada. "¿Estás llorando?", le preguntó su amiga. "Estoy muy contenta de estar acá, lloro de emoción", explicó la primera.

Según detallaron, entre las cosas que más les llamó la atención estuvieron los las hamburguesas, las paltas, los snacks para perros y los chocolates, entre muchos otros productos.

"Andamos con muchas ganas se buscar cositas curiosas", mencionó Peli. "Sí, descubrir esos productos que no están en Argentina y nos llaman la atención", complementó Eli.

Mientras recorrían los pasillos Peli no se pudo resistir. "Acá hay mucho mazapán. No puede ser que haya una góndola llena de mazapán. Miren este mazapán", expresó emocionada.

"Nos llama mucha la atención que mucho chocolate alemán, belga, suizo. Mucho chocolate que no hemos visto nunca. Los vamos a llevar", añadió Eli.

El video, que ya acumula más de 113 mil visualizaciones se llenó de comentarios, tanto de sus seguidores, como de chilenos. "Que rico verlas de nuevo en nuestro país, son fabulosas y súper simpáticas", "A mí también me gusta ir a ese súper, pero no seguido porque igual es caro jajaja. Me encantan sus videos chicas", "De verdad las felicito por su entusiasmo y tienen razón al sorprenderse. He estado en Argentina y se nota la poca variedad", le indicaron los usuarios.

Las youtubers argentinas finalmente indicaron que intentarían visitar otro supermercado en Santiago que fuera un poco más pequeño, para hacer la comparación.