Ex candidato a la FEUC sobre falsa denuncia de abuso sexual: "Pierden víctimas reales"

El estudiante universitario y ex candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), José Ignacio Palma, ha estado en la polémica tras ser víctima de una falsa denuncia de abuso sexual.

En conversación con Tele13 Radio aseguró que tomará acciones legales en contra de Jhonny Olate, quién reconoció que inventó la denuncia. Además, afirmó que desde la Feuc no ha recibido disculpas.

"Yo creo que tuvimos la suerte, en comparación a como son los procesos en general, de que se haya podido encontrar a la persona, y obviamente eso trajo mucha tranquilidad no solamente a mí, a mi familia, a mi polola, que son de las personas que peor lo pasaron con esto", declaró Palma.

El ex candidato a la presidencia de la Feuc por el movimiento gremialista explicó que su polola automáticamente supo que la denuncia era mentira, porque hacía referencia a un momento en el que ambos estuvieron siempre juntos.

"Sabíamos de las incongruencias que habían en el relato, pero hay gente que no tenía por qué saberlo y lamentablemete se lo creyeron", señaló a Protagonistas.

En ese sentido, aseguró que "a mí por las personas que en verdad me da más pena toda la situación, es por las personas que son víctimas reales de violencia sexual, porque al final, y esto lo decía José Andrés Murillo, ha costado tanto que a esas personas se les crea o que tengan la voluntad y la fuerza para poder denunciar, y al final estas cosas las hechan para abajo".

Y agregó: "Porque claro, cualquier pelagato llega, inventa algo por redes sociales y la gente después podrá decir: 'chuta, denuncia, ya no sé si es verdad o no'. Por eso yo he tratado de ser muy insistente en mi intención con todo lo que ha pasado estos días, es que la gente sepa en el fondo que soy inocente, porque en su minuto igual hubo harta difusión de que estaba acusado de esto".

Palma destacó que "también hay que poner mucho énfasis en el tema de que no puede significar un desmedro en la causa de las personas que en verdad han sido víctimas y creo que sí se puede congeniar el apoyo a las víctimas reales con el tema de la presunción de inocencia de buena forma".

Por otro lado, se refirió a algunos videos que se grabaron en su momento acusándolo de ser un abusador.

"Muchos de los videos o esas cosas yo no las veía hace tiempo porque no son muy agradables, pero creo que ha sido bueno que la gente las vea para que entiendan lo mal que se pasa. Lo otro que encuentro que ha sido muy positivo es que la gente en el fondo ha logrado entender lo que hay detrás de esto. Esto le puede pasar a cualquiera y no solamente en temas de abuso sexual, cualquier acusación falsa del crimen que sea", sentenció Palma.

En ese contexto, aseguró que "los procesos tienen que garantizar mucha más seguridad para las víctimas. Creo que hay que hacer la diferencia entre lo que es creerle a la persona, es un salto decir 'te apoyo' al acusar a la persona de un delito".

Y agregó: "Hay que esperar que el proceso termine como corresponde porque la presunción de inocencia existe porque basta con que una denuncia sea falsa para que sea un derecho que tenga que prevalecer".

"No sería el primer acto donde él incurre en agresión"

Respecto a Jhonny Olate, el estudiante que reconoció inventar la denuncia contra Palma, señaló que "yo no lo consideraría como una persona que sea gremialista porque para nosotros nuestro primer principio, y lo que nos hace formar parte del movimiento, es la dignidad de la persona humana, bueno esto claramente lo viola en todas sus formas y creo que no sería el primer acto donde él incurre en agresión".

En esa línea, Palma aseguró que Olate ya no participaba del movimiento, "además el año anterior había hecho campaña por una lista distinta, ya tenía comportamientos en redes sociales que nosotros considerábamos que no era adecuado para alguien que dice profesar nuestros principios, nuestros valores y nosotros como directiva ya teníamos decidido en el fondo conversar con él para pedirle que renunciara al movimiento. Y al final esta situación fue quizas como la gota que revalsó el vaso".

Consultado sobre tomar acciones legales contra Olate, el ex candidato declaró que "han pasado hartos meses en el fondo, y yo creo que antes incluso sin saber quién había sido, de alguna forma ya lo había perdonado".

Y agregó: "Pero sí, sí vamos a tomar acciones judiciales y es por el hecho de que creo que este tipo de actos, más allá de este en particular, no pueden quedar impunes, justamente porque al final por culpa de cosas como estas pierden las víctimas reales, pierden las personas que son acusadas falsamente, es mucha gente la que pierde y creo que es importante dar el mensaje de que algo así no puede quedar impune".

Palma reconoció desconocer las penas por este tipo de acto, pero señaló que "la verdad es que no quiero ni más ni menos que lo que la ley establezca para este tipo de cosas".

Sobre la responsabilidad de las instituciones ante este tipo de situaciones afirmó que "yo creo que la enseñanza que está dejando esto para cualquier tipo de institución es que hay que tener muchos más protocolos y quizás formalizado qué hacer en este tipo de cosas".

El estudiante declaró que al recibir el cierre de su caso se le informó que se iba a comenzar un sumario de oficio de la universidad contra Olate. "No sé en que está ese proceso porque yo ya no estoy involucrado, pero eventualmente podría terminar en una expulsión".

"Dado que lo que hizo afecta los principios de nuestra universidad, creo que sería algo justo porque además estaría el precedente para el resto de los alumnos de qué cosas no se pueden hacer", declaró.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica no ha recibido disculpas, reveló que "se han excusado mucho. Hasta el momento no me han dicho perdón ni nada y sacaron una declaración que yo creo que deja bastante que desear porque en el fondo ellos dicen casi que no tuvieron nada que ver y dicen que van a hacer todo lo necesario para apoyarme, pero hasta ahora no me han dicho nada".