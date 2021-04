Millonario acuerdo para compensar a usuarios de iPhone: ¿Cuál será el monto a pagar?

El monto total del acuerdo involucra 2.500 millones de pesos (3,4 millones de dólares), aproximadamente, tras dos años de disputa en la justicia. Ya está operativo el portal.

En un hito histórico de la defensa de los consumidores en Chile, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) alcanzó un acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) en la demanda colectiva presentada a fines del 2018.

Esta iniciativa tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y llevó a más de 150 mil consumidoras y consumidores de teléfonos de la marca especificados en la demanda- a inscribir su adhesión.

Montos a pagar

Tras llegar a un acuerdo, Odecu consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento (UF), aproximadamente 2.474 millones de pesos (3,4 millones de dólares) que se repartirá entre las y los usuarios de 7 modelos de iPhones, según las siguientes reglas:

"El Beneficio Individual final que recibirá cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todas y todos los interesados, y resultará de dividir el monto global señalado anteriormente entre todas y todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF (37 mil pesos aproximadamente / 50 dólares) por equipo involucrado", señalaron desde Odecu.

¿A quiénes corresponde compensación?

Los modelos específicos comprendidos en el acuerdo conciliatorio son siete: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone 7 SE, que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

¿Cómo se solicitará el dinero y desde cuándo?

Las y los usuarios de los modelos señalados podrán solicitar, por vía electrónica, el beneficio individual a través del sitio web oficial de la conciliación que implementará la empresa auditora Deloitte Chile, www.conciliacionsmartphones.cl, que es la encargada de recibir las inscripciones y procesar los pagos.

El portal está operativo desde el 21 de abril.

¿Cómo se gestó el conflicto?

La pugna se remonta al 24 de diciembre de 2018 cuando Odecu presentó una demanda colectiva luego que Apple reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de teléfono iPhone a medida que se hacían "viejos".

La acción colectiva se presentó por Odecu para "cautelar" el interés colectivo de los consumidores, quienes como clientes adquirieron teléfonos iPhone, los cuales funcionaban de forma deficiente. Esto, porque los sistemas operativos de los equipos fueron actualizados con parches de software transmitidos remotamente por Apple a través de Internet y que tenían por objetivo, entre otras cosas, "ahogar" el funcionamiento del procesador.