"Le voy a cobrar la palabra": Sebastián Keitel revela promesa que le habría hecho Piñera

El velocista, en el programa "De tú a tú", se refirió a una conversación que tuvo con el Mandatario tras la muerte de su hermano en marzo pasado.

La noche de este martes, en un nuevo capítulo de "De tú a tú", Martín Cárcamo conversó con el ex atleta y diputado Sebastián Keitel.

En la instancia, el político habló de uno de los momentos más complejos de su vida: la muerte de su hermano Luis, producto de una enfermedad degenerativa denominada esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Sobre el día del fallecimiento, contó que se encontraba en una sesión de la Cámara. "Me empieza a sonar el teléfono, era mi mamá, y le corté. A la tercera vez dije algo pasa", señaló y agregó: "Contesté y me dice: 'Seba vente por favor, Luis se está muriendo'".

Tras la muerte de su hermano, Keitel le reveló a Martín que recibió una llamada del Presidente Sebastián Piñera, quien le dio sus condolencias y le dijo que iba a abrir los gimnasios y se iba a tener franja deportiva en la tarde.

"Me suena el teléfono y me dice, 'tocayo, lamento mucho la muerte de Luchito'. Y luego me dice, 'oiga, yo voy a abrir los gimnasios y vamos a ampliar la franja horaria para la tarde'", comentó.

Y añadió: "Fueron 50 segundos de conversación, 10 segundos fueron de mi hermano y los otros 40 fue que íbamos a abrir los gimnasios y que íbamos a tener franja en la tarde para entrenar".

Y luego cerró: "Le voy a cobrar la palabra".

Al día de la publicación de este artículo, la Franja Deportiva Elige Vivir Sano permite que las personas salgan a hacer actividad física al aire libre en las mañanas con un horario un poco más largo el fin de semana. Los gimnasios, en tanto, sólo pueden abrir si la comuna en que se encuentran están en Fase 3 o más avanzada del Plan Paso a Paso.