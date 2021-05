Colmed y sociedades médicas no consideran “prudente” implementación del Pase de Movilidad

A través de un comunicado, los distintos gremios dijeron que la medida puede llamar a la confusión a la ciudadanía, generar una falsa sensación de seguridad y aumentar la movilidad de personas.

El Colegio Médico, la Sociedad Chile de Medicina Intensiva (Sochimi), la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi) y otras siete asociaciones médicas cuestionaron el “Pase de Movilidad” que fue anunciado por el gobierno y que se implementará a partir de este miércoles.

“No parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en la situación epidemiológica actual. Este nuevo permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictoria respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas”, dijeron las distintas sociedades en un comunicado conjunto.

“Es crucial recuperar la lógica sanitaria, es decir, la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se adoptan. Necesitamos urgentemente reformular el plan Paso a Paso y mejorar la temporalidad de las medidas. Cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que lamentablemente el sistema de salud no tiene capacidad para soportar”, agregaron.

En el documento, las sociedades médicas hicieron referencia al aumento de casos de COVID-19 que se han generado en los últimos 14 días, a la alta ocupación de camas de cuidados intensivos y al alza de muertes en las últimas semanas.

“El centro de la discusión ahora debe estar en un control efectivo de la pandemia y en cómo llegar a un escenario que tienda a la eliminación del COVID-19 en los próximos meses, tal como lo han logrado exitosamente ya muchos países. Es nuestro deber hacerlo mejor”, insistieron los especialistas.

El Pase de Movilidad es un certificado que permite que una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el COVID-19 pueda realizar libre desplazamiento en comunas que estén en Cuarentena (Fase 1) y Transición (Fase 2); además de viajes interregionales en comunas que estén al menos en Transición (Fase 2).

Entrará en vigor este miércoles 26 de mayo y se podrá obtener en la página mevacuno.gob.cl. Además, es único y otorgará un código QR que al escanearse arrojará si la persona está habilitada o no.