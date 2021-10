Comenzó postulación al IFE Universal de octubre: revisa cómo solicitar el penúltimo pago

El IFE Universal contempla una ayuda para el 100% de las personas que están en el RSH, pero existe una excepción para familias que superan ingresos de $800 mil por integrante.

Este miércoles comenzó un nuevo período de inscripción del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, que se extenderá hasta el 16 de octubre . Éste podría llegar a más de 8.5 millones de hogares a nivel nacional, que equivalen a cerca de 17 millones de personas.

De esta forma, el IFE puede llegar hasta al 100% del Registro Social de Hogares (RSH).

En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar explicó que entre el “entre el 6 y el 16 de octubre esperamos llegar a esos hogares que todavía no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia Universal y que están en el Registro Social de Hogares y lo requieren. Es muy importante recalcar que para este proceso deben inscribirse solo aquellos que no han recibido el beneficio anteriormente. Todos aquellos que lo han recibido no necesitan hacer ningún trámite, están completamente inscritos y su pago va a ser de forma automática”.

La ministra agregó que "todas las personas, incluso aquellas que hoy están trabajando, y aquellas que están entre el 91 y 100% del Registro Social de Hogares pueden recibir el IFE".

Agencia Uno Lee También > ¿Hasta qué mes se entregará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)?

"La única razón para no recibirlo es estar en el 100% y que tengan más de $800 mil líquidos por integrante del hogar en la declaración que las mismas familias realizan por la página web del IFE".

Por su parte, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, detalló "que los montos de este mes son del 100%, por ejemplo, una familia de dos integrantes recibirá un aporte de $287.000 y una de cinco miembros, $546.000".

Este pago del IFE corresponde al penúltimo que se hará. SI no hay nuevas ampliaciones del beneficio, el programa terminará en diciembre, cuando se cursen los últimos pagos correspondientes a noviembre.

¿Quiénes son beneficarios automáticos del IFE Universal de octubre?

Son beneficiarios automáticos quienes reciben alguna de las siguientes ayudas: IFE en los meses anteriores; Subsidio Único Familiar; Subsistema de Seguridad y Oportunidades; Ingreso Mínimo Garantizado; asignación familias y asignación maternal; aporte previsional solidario de invalidez y de vejez; pensión básica solidaria de invalidez y de vejez.

Por el contrario, solo deben inscribirse en www.ingresodemergencia.cl, ingresando con el rut y ClaveÚnica o número de serie de la cédula, quienes pertenecen al 90% más vulnerable del RSH y no hayan sido beneficiarios anteriormente y aquellos hogares que están entre 91% y 100%, quienes deberán adjuntar una declaración jurada indicando que el ingreso por persona del hogar no supera los $800.000.

¿Cuáles son los montos a entregar?

Los montos que contempla el IFE Universal van en directa relación con la cantidad de integrantes del grupo familiar .

Y es que mientras más personas vivan en el hogar, más alta será la suma del beneficio.

N° integrantes del hogar Montos 1 $177.000 2 $287.000 3 $400.000 4 $500.000 5 $546.000 6 $620.000 7 $691.000 8 $759.000 9 $824.000 10 o más $887.000

¿Cuándo y dónde postular al IFE Universal en octubre?