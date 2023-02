Conaf confirma que "Ten Tanker" sufrió una falla técnica: Mecánico ya está viajando a Chile

"El mecánico ya viene en camino con el repuesto y esto se demoraría tres días", señaló el director nacional de la Conaf, Christian Little

El director nacional de la Conaf, Christian Little, confirmó que el "Ten Tanker" sufrió un desperfecto técnico y no podrá operar al menos hasta el fin de semana.

La aeronave estaba siendo utilizada para combatir los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Sin embargo, durante la noche de este martes, al ser consultado sobre la situación, Little indicó que "es efectivo" .

"Hay una fisura en una válvula, desconozco la precisión porque es algo bien técnico. Se informa como una fisura en una válvula que hace que el motor cambie de presión, pero el mecánico ya viene en camino con el repuesto y esto se demoraría tres días", sostuvo.

"Por lo tanto, el sábado deberíamos entrar en operación junto a la otra aeronave que también viene gracias a una donación que tuvimos. Entonces se incrementa también la fuerza de combate", agregó.

Al ser consultado sobre si existe una razón particular sobre el desperfecto, apuntó que "hasta el minuto no he podido levantar la información. El grupo técnico quiere reunirse conmigo el día de mañana (miércoles) para darme a conocer más antecedentes técnicos".