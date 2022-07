Condenan al psicópata de Copiapó, Hugo Pastén, por el asesinato de tres mujeres

Fiscalía pide tres presidios perpetuos contra Hugo Pastén Espinoza, quien fue autor de una serie de crímenes contra mujeres y una adolescente en la Región de Atacama.

Este miércoles, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Hugo Pastén por tres homicidios contra mujeres en la Región de Atacama, entre enero y junio de 2019.

Se trata del denominado "psicópata de Copiapó", quien fue hallado culpable de la autoría de dos delitos consumados de homicidio calificado con alevosía , incendio y sustracción de menor con homicidio .

Las víctimas fueron identificadas como Sussy Montalván y Marina Cabrera; mientras la víctima de la sustracción de menor con homicidio fue una adolescente de iniciales C.A.G.

El fiscal a cargo de la causa, Christian González, afirmó que "podemos decir que este es un caso inédito en la región en que el imputado hizo todo posible por ocultar las pruebas que llevaran a inculparlo, principalmente respecto de las víctimas mayores de edad en que Hugo Pastén Espinoza utilizó fuego para borrar todo tipo de evidencia".

Agencia Uno - La ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Lee También > Karen Rojo: ¿Cuáles son los pasos de su extradición a Chile?

"Sin embargo, el trabajo profesional de la Fiscalía y de la Brigada de Homicidios de la PDI permitió determinar maneras de actuar del acusado y actos realizados luego de cometer los asesinatos", agregó.

Por su parte, el tribunal dio por establecido que entre las 23 horas del 16 de enero de 2019 y las 01 horas del 17 del mismo mes, Pastén Espinoza concurrió a la casa de Sussy Montalván -tras sostener contacto por redes sociales y conversaciones telefónicas-, lugar donde la atacó, ahorcándola hasta la muerte.

" El imputado incendió intencionalmente el lugar , prendiendo fuego donde se hallaba el cuerpo de la víctima, provocando con ello un incendio en la casa con riesgo de propagación a domicilios vecinos, debiendo intervenir personal de bomberos para evitarlo, apagando dicho incendio", señalaron en el tribunal.

Lo anterior con la intención del acusado de destruir evidencia del homicidio y ocultar su participación; y tras esto, usó el automóvil de la víctima para huir y dejarlo abandonado posteriormente en el centro de Copiapó.

El segundo caso corresponde al que se registró el 5 de febrero de 2019, aproximadamente a las 9:00 horas, cuando Marina Cabrera, una mujer de 23 años de nacionalidad boliviana, salió de su casa junto a su hijo para dejarlo en una escuela. Tras eso, desapareció .

Pastén Espinoza, entre el 5 y 6 de febrero, tasladó a la víctima hasta la Cuesta Cardones, donde agerdió violentamente a la mujer, causándole la muerte por traumatismo.

El cuerpo de la mujer fue encontrado recién el 29 de junio.

Por otra parte, también se acreditó que el 23 de junio de 2019, aproximadamente a las 2:50 horas, una adolescente de 16 años, tras asistir a una fiesta, abordó un taxi en Copiapó, el cual era conducido por Pastén Espinoza.

"Una vez a bordo del vehículo, la menor se comunica con su mamá, a las 02:57 horas aproximadamente, indicándole que ya iba en camino a casa abordo de un colectivo. Al pasar los minutos, y al ver la madre de la menor que esta no llegaba, no obstante haber transcurrido un tiempo suficiente para ello, le mandó mensajes a su celular, pero la menor no contestaba, por lo que la llamó. En ese instante, la menor (…), entre sollozos le dijo ‘¡ay mamita!’ , manifestando dolor y aflicción; cortándose la llamada, apagándose el teléfono definitivamente", putnaulizaron en el fallo.

El atacante llevó a la joven contra su voluntad a las afueras de dla comuna, en el sector del camino internacional, donde la agredió de forma violenta, principalmente en su cabeza, hasta hacerla sangrar. Esa sangre quedó impregnada en el vehículo y en su chaqueta y, a raíz de las heridas, falleció. Hasta ahora, no se ha podido encontrar su cuerpo.

Por lo pronto, se espera que la audiencia de comunicación de la sentencia se realice el domingo 7 de agosto a las 16:00 horas. Fiscalía pide tres presidios perpetuos contra Hugo Pastén.