Coronavirus en Chile: Solo 32 ventiladores de los 515 donados por la CPC están operativos

Los ventiladores restantes, provenientes desde China, se encuentran en bodegas del Ministerio de Salud o bajo custodia de recintos asistenciales.

Un informe reveló que solo 32 de los 515 ventiladores mecánicos donados por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para el combate de la pandemia del COVID-19, están operativos en la red asistencial.

Según un reportaje publicado por La Tercera, las 483 máquinas restantes se encuentran en bodegas del Ministerio de Salud o bajo custodia de recintos asistenciales.

Si bien estas máquinas se añadían a los informes del Minsal, revisiones en terreno encontraron fallas que impidieron ponerlos en uso. Estos equipos tuvieron un costo cercano a los 10 mil millones de pesos y fueron adquiridos previo visado y autorización del Minsal.

Un informe con fecha de emisión de enero, indica que solo 28 ventiladores de la marca Aeonmed y 4 de la marca Mindray, estaban operativos en seis hospitales de Santiago: el Hospital Metropolitano, Padre Hurtado, El Carmen, la ex Posta Central, El Pino y J.J. Aguirre.

Otro informe elaborado a fines de abril (y que considera parte de los anteriores reparos) indica que desde que llegaron las primeras máquinas (1 de mayo - 26 de junio 2020) 172 equipos fueron distriuidos y usados por unidades de Pacientes críticos del país.

En tanto, 343 nunca fueron despachados, debido a que las certificaciones previas detectaron prelimianrmente "poca confiabilidad" y la recomendación fue no usarlos.

"Fueron siendo reemplazados por equipos que poseían una tecnología más avanzada"

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales aseguraron que "en el inicio de la pandemia, cuando surgió la necesidad de adquirir nuevos ventiladores mecánicos, existió una lucha comercial entre diferentes países, por lo cual se debió buscar la mayor cantidad de alternativas y optar por aquellos equipos que se encontraban disponibles en el mercado, conscientes de las limitaciones que algunos podían presentar".

Consultados sobre el uso de los ventiladores, afirmaron que "se distribuyeron en la red de salud en un momento en que los establecimientos hospitalarios se encontraban con una alta demanda asistencial. Si bien estos equipos cumplían con las condiciones técnicas básicas requeridas, en la medida de las posibilidades, fueron siendo reemplazados por equipos que poseían una tecnología más avanzada (...) Un número importante de estos ventiladores continúan en operación".

"Desde un inicio se sabía que algunos de estos respiradores no tenían representantes en Chile, por lo cual no existía un servicio técnico local ni disponibilidad de insumos. Si bien en su momento se realizó una licitación pública, no se presentaron oferentes, lo que trajo como consecuencia que, frente a cualquier desperfecto, se hacía necesario el retiro de los dispositivos", recalcaron.