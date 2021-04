El crudo testimonio de una enfermera UCI que emocionó al ministro Paris

La jefa de enfermería de la UCI del Hospital Metropolitano, Natalia Troncoso, entregó en La Moneda un potente testimonio para concientizar sobre los efectos de la pandemia.

El presidente Sebastián Piñera se reunió la tarde de este miércoles con trabajadores de la salud en La Moneda, para abordar la crisis sanitaria que vive actualmente el país.

Tras la cita, se realizó un punto de prensa donde la primera en tomar la palabra fue la jefa de enfermería de la UCI del Hospital Metropolitano, Natalia Troncoso, quien entregó un crudo testimonio para concientizar sobre los efectos de la pandemia.

El mensaje tuvo tal fuerza que connmovió a las autoridades que se encontraban en el lugar, sobre todo el ministro de Salud, Enrique Paris, quien no pudo evitar emocionarse al final del discurso.

"Al principio no fue fácil. Habilitar camas, recibir pacientes Covid, con miedo a contagiarme o contagiar a mi familia, con miedo de ser yo la que llegara a esa cama a ser ventilada. Entramos todos a ciegas, sin saber de qué se trataba este virus (…) arriesgué mi vida por vocación y amor a mi patria, al igual que todos los que trabajamos en salud", comenzó diciendo la profesional.

Y luego agregó: "Me han tocado momentos felices y momentos muy duros. Me ha tocado ver a familias llorar, al despedirse de un ser amado que es mi paciente. Me ha tocado prometer a hijos que estaré acompañando a su madre o a su padre al momento de su muerte, y con el corazón roto he cumplido con esa promesa".

"No somos superhéroes, muchas veces lloramos y otras veces queremos renunciar en el turno. Muchos de nosotros ya no están, partieron médicos, auxiliares y de todos los estamentos. La realidad es dura y adversa", continuó Troncoso.

Y luego dijo: "Pensarán que debo estar loca para estar ahí y sí, estoy loca de amor por mis pacientes y sigo ahí en el frente de batalla dirigiendo y dándolo todo por mis pacientes para que ellos sobrevivan, porque no hay nada más satisfactorio que decirte, 'bienvenido a la vida, eres un guerrero, estas aquí en el hospital, soy tu enfermera', tomar su mano y que con un apretón y una mirada me den las gracias", precisó.

Tras el testimonio, el Presidente Piñera realizó una intervención para hacer un llamado a todos los chilenos para que "cuiden su salud".