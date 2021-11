Denuncian que Cathy Barriga desvió dineros destinados al agua potable para construir spa

La sanitaria municipal no ha recibido el mantenimiento correspondiente en los últimos años, pese a tener recursos destinados para hacerlo.

La nueva administración municipal de Maipú denunció un presunto desvío de dineros durante la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga. Los hechos se remiten a lo sucedido con la sanitaria municipal Smapa, que pese a tener dinero destinado para su mantenimiento, este no se llevó a cabo totalmente durante el periodo en que ejerció la exfigura televisiva.

Según contó a Reportajes T13 el actual edil de Maipú, Tomás Vodanovic, son más de 30 mil millones de pesos los destinados a la sanitaria que debían utilizarse en mantenimiento y reparación de servicios, lo que no se hizo.

“Esos montos no se han invertido durante años. Hay más de 31 mil millones de pesos, solo en los últimos cinco años, que se debieran haber gastado en Smapa, y que no se gastaron. Esas inversiones se notan en el territorio cuando no están hechas y está generando una enorme cantidad de problemas”, dijo Vodanovic.

Son vecinos de Maipú, aunque también de Cerrillos y Estación Central los que acusan que olores pestilentes, merma del espacio común y daños en sus casas porque se revientan alcantarillados y ceden los baños debido al mal mantenimiento de la sanitaria.

Incluso un informe de Contraloría advirtió que las obras no se estaban realizando durante la gestión de Cathy Barriga.

“Evaluando los avances de cumplimiento de obras del 2013, se puede apreciar cómo durante la administración Barriga que asumió en diciembre de 2016, los índices van bajando a un 2 por ciento, sumando además que las 82 obras iniciadas entre 2017 y 2018, solo 16 registran un rango de ejecución”, dijo el ente fiscalizador.

Desde el municipio dijeron que iniciaron una serie de revisiones presupuestarias y comenzaron a cuantificar los millones de pesos que se han dejado de invertir en Smapa. Al ir avanzando, se dieron cuenta que el mismo monto que se le restaba a la sanitaria, se le sumaba al Spa del Adulto Mayor , que habría realizado la exalcaldesa Barriga a espaldas del concejo municipal.

“Sí, son derechamente desvíos de recursos; plata que sale de Smapa, que se debiera gastar en la sanitaria, pero que se transfiere y con eso se incurre en otro tipo de gastos como, por ejemplo, financiar parte de este proyecto, en el que fueron más de 1.900 millones de pesos, que debiesen gastarse en la sanitaria y que se están gastando en el Spa del Adulto Mayor”, aseguró Vodanovic.

Cathy Barriga respondió a Reportajes T13 solo parcialmente a través de un video y no directamente sobre las denuncias. Y sobre su gestión en Smapa, solo comentó los últimos dos años de funcionamiento y no todo su periodo.

Reportaje @T13 denuncia grave situación de #Smapa: Incumplimiento en $31.000 millones en inversiones y desvíos de fondos, mientras más del 50% del agua se pierde, y alcantarillados se rebalsan por toda la comuna. Un irresponsable desorden de prioridades que tiene enormes costos. — Tomás Vodanovic Alcalde Maipú (@TomasVodanovic) November 2, 2021

“Los problemas de Smapa son de larga data y los vecinos están consciente de ello. Es responsabilidad de la actual administración darle solución. En 2018, trabajamos en un nuevo plan de desarrollo para Smapa, cumpliendo en un 80% el años 2019 y en un 96% el año 2020”, contestó.

“El Spa del Adulto Mayor, una gran obra que cuenta con recepción final y todos los permisos correspondientes para poder funcionar, aún no se destina a nuestras persona mayores. Para poder llevar adelante la construcción de este, el municipio vendió dos terrenos; esta venta pasó por concejo municipal y fue aprobada por la unanimidad de sus integrantes”, añadió.

El hecho produjo que un grupo de vecinos denunciaran a la exalcaldesa Barriga o a quien resultara responsable, ante el Ministerio Público, investigación que fue tomada por la Brigada de Delitos Económicos que comenzó a investigar presuntos delitos de la exjefa comunal, lo que la tiene en carácter de imputada.