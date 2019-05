Denuncian a profesor por becas deportivas que no habrían sido rendidas en Caldera

Ante la fiscalía de Caldera un grupo de padres y apoderados de seis deportistas, presentó una denuncia para que se investigue al profesor de los estudiantes porque según ellos, no devolvió 8 millones 500 mil pesos al Gobierno Regional que eran parte de una beca que se ganaron los estudiantes de karate por tener proyección de alto rendimiento.

La beca debía ser rendida, pero los apoderados se enteraron que esto no sucedió, según relata El Diario de Atacama.

Una de las apoderadas indicó a la dicha publicación que el profesor "tenía que devolver alrededor de 9 millones de pesos, le dieron un plazo hasta el 26 de abril creo, o los jóvenes por cuatro años no pueden optar a ningún beneficio. Él no apareció, no fue a hablar al Gore, no pagó, nada".

Por su parte, el profesor aludido se defiende asegurando que los dineros fueron rendidos, pero que hubo algunas observaciones en las que trabaja para que no se quite el beneficio a los jóvenes.

"Nosotros viajamos, se participó de distintas competencias, se viajó, se alojó, se compraron los materiales. Se rindió al Gobierno Regional, tuvimos observaciones y estoy haciendo informes para ver qué podemos hacer para subsanar eso. No es lo mismo no haber rendido a que haber rendido y tener algunas observaciones", puntualizó.