Carabineros desaloja a más de 60 comerciantes ambulantes en estación de Metro Estación Central

La mañana de este martes Carabineros realizó un intenso operativo para desalojar a todos los comerciantes ambulantes que se ubicaban al interior del Metro en Estación Central.

De esta forma, la estación estuvo cerrada momentáneamente "para evitar el flujo de personas durante el procedimiento", informaron desde Metro.

El operativo fue encargado por la propia empresa, que señaló que el gran número de comerciantes dentro de la estación provocaba molestia a los pasajeros que día a día ocupan las instalaciones para movilizarse.

Francisco Garafulic, subgerente de Operaciones y Servicios Línea 1 y Línea 2 del Metro de Santiago, hizo un balance tras el procedimiento que terminó con cerca de 60 comerciantes desalojados.

"Nosotros tenemos un balance positivo. El comercio ambulante es un problema país, de ciudad y sin lugar a dudas Metro como parte de la ciudad, también es un problema para nosotros", comenzó diciendo Garafulic.

Y agregó: "Hoy día se realizó una intervención donde se pudieron fiscalizar entre 50 y 60 personas y fueron requisado distintos tipos de elementos, desde remedios, ropa, comestibles, y una amplia gama de productos que obviamente desplegados en los pasillos del acceso de la estación significaban tanto un problema de seguridad, como también de desplazamiento".

En este sentido, explicó que no hubo detenidos, sin embargo se cursaron multas a los comerciantes. "Se generaron infracciones pero no hay detenidos porque el comercio ambulante no es un delito, es una falta", precisó.