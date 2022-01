Detienen a hermano de Gary Medel por el delito de amenazas y violación de morada

Habría insultado y amedrentado a un vecino mientras portaba un arma de fuego

Durante la tarde de este viernes fue detenido Marcelo Medel Soto, hermano de Gary Medel luego de ser acusado por el delito de amenazas en contra y violación de morada de un vecino de Quilicura, a quien habría insultado mientras portaba un arma de fuego

De acuerdo a quien emitió la denuncia, Medel Soto apareció en el ingreso de su vivienda de froma ilícita e insultandolo en el proceso, por lo cual, el dueño de casa lo expulsó de su hogar. No obstante, el victimario volvió minutos después.

“Me siguió insultando y gritando, y apareció a los dos o tres minutos con un arma de fuego. Por el susto de los vecinos de verlo con un arma de fuego, todos salen a decir que no es la primera vez y me comentan que la persona sufre de consumo de alcohol y droga”, relató el vecino, agregando que ni siquiera conocía a su agresor.

Tras la denuncia, Medel Soto fue detenido y trasladado a la 49 comisaría de Quilicura, donde permanece retenido esperando el control de detención.

De momento, ningún otro miembro de la familia Medel no han dado declaraciones respecto a lo ocurrido.