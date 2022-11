Detienen a sujeto que amenazó al Presidente Boric: Tiene antecedentes por robo y desórdenes

El sujeto de 21 años fue capturado esta mañana por PDI luego de amenazar a fines de septiembre al Mandatario y a su familia a través del portal “escríbenos presidencia”.

Este sábado la Policía de Investigaciones detuvo al sujeto que realizó amenazas contra el Presidente de la República, Gabriel Boric y su familia, con la finalidad que la ley “Papito Corazón” no se promulgara.

El hombre realizó las amenazas a través del sitio web, escribenos.presidencia.cl , donde profirió insultos contra la autoridad. Esto lo realizó a finales de septiembre.

“La ley nueva esa de papitos corazón porque si la sacan les vamos a quemar todo el país y empezando por tu casa y tus familiares así que mejor que no saque. esa ley cu... ya que hay algunas mamá que son como el pi.. y no nos dejan ver a nuestros hijos por eso no le damos pensión”, se leía en el texto, según reportó la PDI.

Sobre esto, el subprefecto de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, José Acuña, señaló que “este sujeto realizó amenaza contra el Presidente de la República con la finalidad que no se promulgara una ley”.

Y agrego que “a raíz de esto, la Fiscalía Centro Norte ordenó investigar, y se logró la individualización de esta persona. Se trata de un sujeto de 21 años, que tiene antecedentes policiales por delito de robo y desórdenes púbicos ”.