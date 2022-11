Dirigente de camioneros de Paine asegura que fue "amenazado" por el Gobierno

"Nosotros vamos a seguir manifestados hasta las últimas consecuencias. Me llamaron anoche del gobierno amenazándome", aseguró el representante Marcelino Pérez de los manifestantes a T13.

Marcelino Pérez, presidente de la Agrupación de Propietarios y Conductores de Paine, acusó que recibió amenazas desde el Gobierno producto de la manifestación que iniciaron durante la madrugada de este lunes.

Alrededor de 50 camioneros se mantienen cortando la ruta parcialmente en la Ruta 5 Sur, tanto en dirección hacia el norte como al sur, en la salida hacia Paine pese a que los dirigentes llegaron a un principio de acuerdo con el Ejecutivo.

Pérez aseguró a T13 que el gobierno "a nosotros no nos ha dado ninguna respuesta (...) El gobierno sigue hablando de 15 puntos que habló con el Sergio Pérez, con las otras federaciones grandes. A nosotros no nos representa Sergio Pérez, no nos representa él".

"Nosotros vamos a seguir manifestados hasta las últimas consecuencias. Me llamaron anoche del gobierno amenazándome que por lo menos me van a aplicar la Ley del Estado. Yo pienso que no soy el primero ni el último en ir preso y si tengo que irme preso por algo que es justo, es mi derecho, que estoy quebrado... todos los camioneros que estamos aquí estamos quebrados", agregó el dirigente.

Tras una extensa reunión los dirigentes y el gobierno, representado por el ministro Mario Marcel, llegaron a un principio de acuerdo este lunes donde se acordaron más de 10 puntos relacionados con el valor del combustible, tarifas en el transporte y la seguridad en las carreteras.