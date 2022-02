Dueños de camiones de Valparaíso bloquearán puerto tras muerte de conductor en el norte del país

El presidente de Fedequinta afirmó que los bloqueos comenzarán a las 15:00 horas y se evaluarán "conforme a lo que esté pasando en el norte".

Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), confirmó que se sumarán a la movilización que comenzó la tarde de este jueves en el norte del país tras la muerte de un joven conductor en Antofagasta.

Durante la jornada de ayer se confirmó la detención de tres personas por la muerte del conductor. Desde Carabineros explicaron que "un grupo de transportistas habría tenido un altercado con peatones que transitaban por la ruta, en principio migrantes o extranjeros en situación irregular, y por una dinámica que es motivo de la investigación, uno de los transportistas lamentablemente cayó desde el paso bajo nivel".

Al respecto, Mateluna afirmó que "nosotros vamos a bloquear hoy el ingreso a los puertos, por el momento, no sabemos lo que vamos a hacer más adelante porque eso se va a decidir después".

"El bloqueo será en el Camino a la Pólvora a las 15:00 horas", explicó. En ese sentido, Mateluna señaló que la protesta se evaluará conforme "a lo que esté pasando en el norte".

Desde el Gobierno llamaron a los camioneros a despejar las rutas para iniciar un diálogo e implementar una serie de medidas desarrolladas por el Alto Mando de las policías.

"No puedo desplazarme, no puedo solamente aterrizar en Antofagasta, sino que también tengo que desplazarme y para eso se exige la garantía mínima que no existan los bloqueos de las rutas para poder llegar a la zona", afirmó Delgado desde el Palacio de La Moneda.