[EN VIVO] Presidente Boric presenta medidas económicas del Plan Chile Apoya

Se espera que durante el punto de prensa se entreguen detalles sobre la medida y su mecanismo de entrega.

El Presidente de la República, Gabriel Boric junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, dieron a conocer una serie de medidas económicas para ayudar a las familias vulnerables en el marco del Plan Chile Apoya.

El pasado viernes el ministro Marcel confirmó la entrega de un bono, dado que "estamos teniendo un tercer trimestre que es muy complicado porque tenemos el aumento de la inflación, tenemos una economía que está un poco más débil y con todas las dificultades que son propias de los inviernos".

Consultado sobre si se tratará de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Marcel señaló que compararlo con ese mecanismo "no es muy bueno" porque "surgió en un momento en el cual teníamos las restricciones absolutas a la movilidad, había millones de personas que perdieron su empleo porque mucha gente no podía salir a trabajar y sus ingresos bajaban a cero. Hoy afortunadamente no es la situación, pero sí hay inflación (...) es algo a lo cual uno tiene que responder con medidas que son apropiadas a la magnitud del problema".