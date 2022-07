Marcel confirmó ayuda económica de invierno: La forma se verá la próxima semana

"Hay muchos problemas cotidianos que están afectando a muchos hogares y hay que buscar la manera de poder apoyarlos", recalcó el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el gobierno entregará ayuda económica a las familias durante este invierno y que la forma del mecanismo se verá durante la próxima semana.

"Va a haber ayuda de invierno, la forma específica la vamos a ver la próxima semana, pero vamos a tener pronto novedades", afirmó el ministro en conversación con el matinal de Chilevisión.

En ese sentido, el ministro señaló que la ayuda económica se basa en que "estamos teniendo un tercer trimestre que es muy complicado porque tenemos el aumento de la inflación, tenemos una economía que está un poco más débil y con todas las dificultades que son propias de los inviernos".

"Hay muchos problemas cotidianos que están afectando a muchos hogares y hay que buscar la manera de poder apoyarlos", recalcó.

Consultado sobre si se tratará de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Marcel señaló que compararlo con ese mecanismo "no es muy bueno" porque "surgió en un momento en el cual teníamos las restricciones absolutas a la movilidad, había millones de personas que perdieron su empleo porque mucha gente no podía salir a trabajar y sus ingresos bajaban a cero. Hoy afortunadamente no es la situación, pero sí hay inflación (...) es algo a lo cual uno tiene que responder con medidas que son apropiadas a la magnitud del problema".