Entregan detalles de la primera denuncia contra el sacerdote Felipe Berríos

Desde la Fundación para la Confianza señalaron que tienen más de 10 testimonios contra Berríos.

El pasado sábado terminó el plazo para que la abogada María Elena Santibáñez entregara los resultados de la investigación previa investigación previa encargada por la Compañía de Jesús por las denuncias contra el sacerdote jesuita Felipe Berríos.

El 3 de mayo la congregación anunció que el 29 de abril de 2022 habían recibido una denuncia de una mujer adulta en contra del religioso.

De acuerdo con información de La Tercera, la familia de la víctima (32) se habría acercado Berríos producto del duelo causado por la muerte de una de sus tías: “Felipe se volvió muy cercano a toda mi familia, convirtiéndose en el confesor y guía espiritual de mis abuelos, mi mamá y otra tía, quienes lo consideran un gran amigo”, agregó.

Cuando la víctima tenía 14 años, fue llevada a la oficina del sacerdote por su madre tras pasar por episodios de angustia.

En este sentido relató que “él me recibió, me senté en un sillón que tenía, y él se sentó frente a mí en una silla de oficina. Le conté con angustia y él me empezó a consolar con palabras, poniendo su mano en mi rodilla ”.

“En un momento me pidió que me pusiera de pie. Él siguió sentado en su silla y empezó a realizar tocaciones con sus dos manos en mis brazos, abdomen, muslos y glúteos, en virtud de su posición de poder y la vulnerabilidad en la que yo me encontraba”, añadió.

Después el denunciado le habría dicho “‘Pero si estás súper bien’. Luego me dio una palmada en los glúteos y me volví a sentar. Al final del encuentro, el denunciado me absolvió de mis pecados, como se hace en una confesión católica”.

Según lo reportado por el mismo medio, en 2021 la víctima inició terapias, con las que pudo recordar que los abusos habrían comenzado cuando era una niña: “A pesar de que las imágenes del abuso cuando niña, a mis siete u ocho años, se muestran inconexas, sueltas, como imágenes aisladas, tengo la certeza de que Felipe Berríos abusó de mí en esa época”.

La información entregada por la abogada Santibáñez a los jesuitas será clave para llevar la denuncia a ser investigada por el Vaticano. La Fundación para la Confianza aseguró que tiene más de 10 testimonios contra Berríos.