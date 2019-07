"Estamos batallando a ciegas": Espina critica que Congreso no haya despachado Ley Antiterrorista

El ministro de Defensa, Alberto Espina, cuestionó que el Congreso no haya tramitado la ley antiterrorista; justo en medio del resurgimiento de la disputa producto del bombazo registrado en una comisaría de Huechuraba y que, además, contempló la entrega de otro objeto explosivo con destino a Rodrigo Hinzpeter.

“Me parece inexplicable que hayan transcurrido dos años y el Congreso no haya despachado la ley antiterrorista”, apuntó el ministro en primera instancia.

Y agregó que “uno puede tener diferencias en lo que se define como conducta terrorista, pero en lo que nunca se debe tener diferencias es en los elementos, herramientas para investigar los delitos”

“Cómo explicamos que en Chile no hay agentes encubiertos, decretados por un juez de garantía; no hay informantes; no hay entregas vigiladas; que son elementos esenciales para infiltrar a una organización terrorista y buscar a los autores de los delitos”, cuestionó.

Y en ese sentido enfatizó que “estamos batallando a ciegas y eso no tiene ninguna justificación”.

Sin embargo, “nadie puede decir que eso basta. Es un elemento fundamental, porque logra información, luego tiene que tener pruebas, si son bien preparadas van a obtener sentencias”.

Las otras definiciones de Espina

Por otro lado, el ministro abordó las posibilidades de ser candidato presidencial de cara a 2021. “Categóricamente no entro en ese juego”, aseguró.

Al mismo tiempo, abordó los ataques cibernéticos que se han registrado en los últimos meses y destacó que “estamos preparándonos constantemente; preparando a nuestra gente, comprando tecnología”.

Y sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, puntualizó que “las unidades militares en Chile están preparadas para actuar con prudencia, con criterio y actuar sólo bajo la condición de legítima defensa”.

"Las Fuerzas Armadas van a seguir cumpliendo su papel de resguardar la soberanía integral territorial", añadió.

