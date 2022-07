Familia da a conocer audios de joven extraviado en cerro de San Fabián de Alico pidiendo ayuda

T13 tuvo acceso a los últimos audios que mandó el joven a sus hermanos desde el Cerro Malalcura pidiendo ayuda para salir del lugar, momentos antes de que se perdiera su rastro.

Sin éxito continúa la búsqueda de Leonardo Molina, un joven de 21 años que desapareció el pasado jueves cuando se internó en el Cerro Malalcura en la comuna de San Fabián de Alico, en la región del Ñuble.

La familia de Leonardo Molina compartió con T13 los últimos audios que mandó el joven a sus hermanos desde el Cerro Malalcura pidiendo ayuda para salir del lugar, momentos antes de que se perdiera su rastro.

"Osvaldo, yo me voy a tener que quedar acá porque los Carabineros no van a subir más. Llámalos, por favor, no sé, dicen que no pueden subir y yo no tengo forma de bajar tampoco. No sé, yo creo que tendré que soportar la noche si es que aguanto ", manifestó el joven.

Desde Carabineros informaron que los equipos de búsqueda trabajaron durante todo el fin de semana, y también este lunes, en distintas zonas de la alta montaña y la media montaña, pero se encontraron con condiciones climáticas muy adversas.

La general María Teresa Araya, jefa de zona Ñuble calificó la búsqueda como significativa, “de mucho esfuerzo de los equipos multidisciplinarios desplegados”, pero detalló que se deberán acortar los tiempos de trabajo por las condiciones del clima.

Desplegados en labores de Alta Montaña, Carabineros del #GOPE #Ñuble, junto a otros equipos especializados, realiza rastreo en zona de interés en la búsqueda del joven senderista extraviado en cerro Malalcura. La capa de nieve supera los 100 cms. en algunos puntos.#OrdenyPatria pic.twitter.com/b8VQrcVD6O — Carabineros Región de Ñuble (@CarabNuble) July 4, 2022

Continúan este domingo las labores de búsqueda y rescate de Leonardo, en cerro Malalcura en #SanFabián. Carabineros del #GOPE #Ñuble realiza recorrido en otra línea probable de rastro del joven.#OrdenyPatria pic.twitter.com/rmmlJb9zx8 July 3, 2022

En su búsqueda han participado equipos del GOPE de las regiones Metropolitana, Ñuble y del Biobío, además del personal del Ejército y otros equipos de emergencia.

La Patrulla de Auxilio y Rescate Militar del Destacamento de Montaña N°17 “Los Ángeles” realiza un trabajo técnico para continuar la búsqueda, bajo duras condiciones geográficas y meteorológicas, de Leonardo Molina, extraviado en Cerro Malalcura. #RegiónDeÑuble #EjércitoEnAcción pic.twitter.com/3tgSJjAEqs — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) July 5, 2022

Personal de Carabineros e incluso con recursos de la Municipalidad de San Fabián de Alico y la Delegación Presidencial de Ñuble se han desplegado en la montaña para dar con el paradero del joven senderista que aún no ha sido encontrado.

“Como municipalidad estamos haciendo el despliegue de todos los recursos, con la Delegación Presidencial Regional con el objetivo que esto tenga un resultado positivo para la familia, que es lo más importante en estos momentos difíciles”, dijo el alcalde Claudio Almuna.

La búsqueda se reanudará este jueves, ya que se presentará una nueva ventana de situación meteorológica que podría permitir poder realizar descensos en algunas quebradas donde se busca al joven.