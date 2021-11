Figueroa acusó al Colegio de Profesores de ser un "obstáculo" en el retorno a clases presenciales

El Ministro de Educación criticó en conversación con Tele13 Radio los dichos del presidente del gremio, afirmando que "no puede ser que vayamos a entrar a un tercer año sin clases presenciales".

El ministro de Educación, Raúl Figueroa , acusó al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, de querer obstaculizar el proceso de retorno a clases presenciales -en su totalidad- en marzo de 2022.

Esto luego de que el dirigente gremial afirmara que el Ministro se está aventurando a una situación de la que no se tiene certezas para el próximo año, esto en directa relación con la pandemia en nuestro país. "Nos parece grave y delicado", dijo Díaz.

En conversación con Tele13 Radio, Figueroa precisó que "no se trata de predecir el futuro, se trata de anticiparse frente a lo que viene. La irresponsabilidad de estar un tercer año sin clases, viniendo de un profesor y viniendo de un dirigente de los profesores creo que es absolutamente reprochable pretender obstaculizar este proceso".

Y añadió: "No puede ser que vayamos a entrar a un tercer año sin clases presenciales, considerando el enorme daño que la suspensión de clases presenciales les genera en lo pedagógico y en lo sanitario a los propios alumnos".

En este sentido, y apuntando a las críticas de Díaz, el Ministro de Educación señaló que "hay que ponerle coto a esas declaraciones que son absurdas a estas alturas. No tiene ningún fundamento en lo pedagógico, en lo sanitario, en las necesidades de las familias y de los alumnos, yo no entiendo qué pretende a esta altura el Presidente del Colegio de Profesores, que además tiene una profunda desconexión con lo que piensan los profesores".

"Que venga un dirigente gremial, que ha sido un obstáculo permanente para todo lo que hemos tenido que hacer durante este periodo, a decir que es una irresponsabilidad planificada el inicio del año escolar en marzo de 2022, creo que es derechamente un absurdo", sentenció.

Alumnos no vacunados

El Ministerio de Educación (Mineduc) envió el jueves un oficio a todos los recintos educacionales con reconocimiento oficial del Estado para informar que las clases presenciales serán obligatorias a partir del miércoles 2 de marzo de 2022.

El ministro de la cartera, Raúl Figueroa, defendió la decisión y dijo que la medida está fundada en el alto porcentaje de niños vacunados.

Gettyimages Lee También > Por ola de calor: alumno fue a clases con falda porque no le permitieron usar short

Pero la pregunta es, ¿Qué pasará con los alumnos que no estén vacunados? En la actulidad y según las cifras entregadas por la autoridad, un 81% de los alumnos entre 6 y 17 años están con al menos una dosis de la vacuna y un 59% con el esquema completo.

"Si un alumno no está vacunado tiene todo el derecho a asistir a clases también. Pero no está prohibido para un alumno asistir al colegio si acaso no se ha vacunado. Además hay un derecho fundamental acá, que es el derecho a educarse y siendo voluntaria la vacuna, no puede estar el derecho a la educación supeditado a esa vacunación", manifestó Figueroa.

Y agregró: "Es importante vacunarse, porque el alto índice de vacunación permite que el distanciamiento físico no sea una medida exigible".