Fiscalía dice que podría solicitar una orden de detención contra ex diputado Gutiérrez

Desde el Ministerio Público solicitaron un requerimiento para un juicio simplificado contra el candidato a la Convención Constitucional, que no se ha presentado a una audiencia.

La Fiscalía de Iquique solicitó un requerimiento para un juicio simplificado en contra del ex diputado Hugo Gutiérrez, a quien se le acusa de amenazas contra funcionarios de la Armada, por un control al que se había resistido en agosto del 2020, mientras regían medidas restrictivas en el país producto de la pandemia.

Según informó El Mercurio, el fiscal Eduardo Ríos hizo la solicitud para simplificar el proceso del actual candidato a la Convención Constitucional del Partido Comunista (PC), puesto que de lo que se le acusa, solo podría ser sancionado con penas menores.

El mismo Ríos había denunciado que, en diciembre pasado, no lograban ubicar al entonces diputado Gutiérrez en sus domicilios de Iquique ni Valparaíso, a lo que el ex parlamentario contestó que no era un “fugitivo”.

"El imputado tampoco tomó contacto con el Ministerio Público por la plataforma electrónica disponible para ello, no requirió diligencias de investigación ni aportó antecedente probatorio alguno", acusó Ríos.

"Por ello, y reunidos por nuestra parte todos los antecedentes que acreditan a nuestro juicio los delitos y la participación del imputado, es que procedimos a presentar el requerimiento", complementó.

En el mismo medio, el persecutor advirtió que, luego de una inasistencia, se solicita la comparecencia del acusado mediante una orden de detención, que obligará a Gutiérrez a presentarse.