General Yáñez niega que Carabineros esté “corrompido” y pide respeto por los funcionarios

El general director de la policía uniformada manifestó su molestia en un programa de televisión, luego que le preguntaran sobre las acusaciones contra exgenerales que están en prisión preventiva por malversación de fondos públicos.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se mostró molesto en un programa de televisión luego de que le preguntaran si la institución fue “corrompida” por los casos de los exgenerales de Carabineros que están siendo investigados por malversación de fondos públicos y pidió respeto para los policías.

En conversación con el matinal de Chilevisión, Yáñez comentaba los hechos de violencia ocurridos durante el segundo aniversario del 18 de octubre, pero le preguntaron también por el caso de los exgenerales directores Bruno Villalobos y Gustavo González Jure, quienes están en prisión preventiva por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público durante su gestión.

Agencia Uno Lee También > Confirman prisión preventiva para exgenerales de Carabineros Villalobos y González Jure

“No puedo aceptar que un medio de comunicación se agreda impunemente la integridad de estos 60 mil carabineros que se sacaron la cresta ayer, y se diga gratuitamente que es una institución que está corrompida , que sus altos mandos se robaron la plata y se la llevaron para la casa”, dijo molesto Yáñez.

“Los hombres que hoy día estamos en la institución somos personas que están respondiendo a nuestra misión constitucional de resguardar el orden y la seguridad pública”, añadió.

Sobre los casos específicos de corrupción que están siendo investigado en la justicia y que involucra a Villalobos, con poco más de 600 millones de pesos que habría malversado, y a González Jure, con más de mil millones de pesos, Yáñez descartó que eso afectara la imagen del resto de los carabineros.

“Las personas que están acusadas y formalizadas por los delitos que usted ha hecho mención, están siendo procesadas y, por lo tanto, ellos van a responder ante la justicia. Hacer juicios de valor no me corresponde a mí y no le corresponde a usted”, enfatizó Yáñez.

“Me gustaría que cuando usted dice eso, lo aclare de esa forma. El carabinero que está hoy día haciendo tránsito en la Alameda, que se levantó temprano después de acostarse a las 02:00 de la mañana, no puede decir que está corrompido” , siguió.

Tras sus dichos, luego de acusar faltas de respeto de la conductora del programa, Yáñez se retiró de la entrevista de manera anticipada, asegurando que había esperado cerca de una hora.