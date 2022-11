Gobierno descarta haber eliminado la conmemoración del Día del Carabinero del calendario escolar

Desde el Mineduc aclararon “categóricamente” que no retiraron la celebración en honor a Carabineros del calendario, pese a que no está como uno de los días destacados en el calendario escolar que fue enviado a la comunidad.

El Ministerio de Educación (Mineduc) desmintió a los opositores al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que acusaron que se había retirado el Día del Carabinero de la lista de conmemoraciones del Calendario Escolar 2023.

“Aclarar categóricamente que no se ha retirado el Día del Carabinero, pues en las orientaciones enviadas en 2021, durante la administración anterior, tampoco estaba señalado. Esto no quiere decir, en ningún caso, que ese día no vaya a estar en los Calendarios Escolares, y menos aún, que no sea conmemorado en los establecimientos”, enfatizaron desde la Subsecretaría de Educación.

Agencia Uno - Referencial de La Araucanía Lee También > Cámara de Diputados aprueba extender estado de excepción en la Macrozona Sur

El lunes, el diputado Hotuiti Teao (IND-Evópoli) publicó un video en Twitter en el que calificó de "impresentable" que el Mineduc "haya eliminado la conmemoración del Día del Carabinero (...) Al gobierno le sobran las palabras de buena crianza para las fuerzas de orden público, pero de apoyo con hechos concretos, nada".

Por lo mismo, dijo que oficiaría a la cartera respecto al tema, haciendo un emplazamiento a las autoridades gubernamentales a respaldar a la institución policial reponiendo la conmemoración del Día del Carabinero en los calendarios.

👇Calendario Educación del 2023 y 2022

No es posible que -de manera arbitraria- se elimine la conmemoración del #DiaDelCarabinero

Instancia que no solo aporta en educación cívica, sino que además refuerza el respeto a esta institución garante del orden y paz social @Carabdechile pic.twitter.com/85ZOs8vW8I November 21, 2022

En esa línea, el ex diputado Mario Desbordes (RN) publicó un documento en el que mostraba las diversas actividades calendarizadas para 2023, acusando que "retiran Día del Carabinero y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes. Se gobierna para todos, no para su lote. Tremendo ejemplo de sectarismo".

Ministro de educación debe dar una explicación: retiran día del Carabinero del calendario escolar. Y agregan varios al gusto de la coalición de gobierno. No aprendieron nada del 4S, el país no es de ustedes ! Se gobierna para todos, no para su lote! Tremendo ejemplo de sectarismo pic.twitter.com/gUFSNc9kdI — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 22, 2022

Sin embargo, desde el Mineduc descartaron tajantemente las afirmaciones hechas en redes sociales. La Subsecretaría de Educación reconoció que el calendario escolar que enviaron para el año 2023 no tiene establecido el Día del Carabinero como “fechas importantes y celebraciones”, pero que eso no significaba que había sido suprimido.

En el documento si se pide a las comunidades escolares destacar el Día contra el ciberacoso, Día de la convivencia escolar, Día de la familia, Semana de la seguridad escolar, Día del Medio Ambiente, Día contra el consumo de drogas, y el Día Nacional de la educación Educación Especial.